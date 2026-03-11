Қозоғистонда ижарага бериладиган самокатларга қандай рақам берилиши аниқланди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда ижарага бериладиган электр самокатларни қайд этиш ва рақамлаш тартиби жорий этилади, деб хабар беради Ички ишлар вазирлиги матбуот хизмати.
Мамлакатда электр самокатларни ижарага олиш билан шуғулланувчи компаниялар ва якка тартибдаги тадбиркорлар учун янги талаблар жорий этилади. Ушбу чоралар ижара фаолиятини тартибга солиш ва шаҳар кўчаларида самокатларни аниқлашни осонлаштиришга қаратилган.
— Янги тартибга кўра, ижарага бериладиган ҳар бир электр самокатга алоҳида рўйхатдан ўтиш рақами берилиши керак. Бу рақам самокат ишга туширилишидан олдин ижара оператори томонидан берилади. Рўйхатдан ўтиш рақами битта лотин ҳарфи ва бешта рақамдан иборат. Лотин ҳарфи маълум бир операторга берилади ва ушбу компаниянинг барча самокатлари учун ишлатилади. Масалан, агар компанияга "А" ҳарфи берилса, унинг самокатлари А00001, А00002, А00003 ва ҳоказо рақамланади. Ушбу ҳарфдан бошқа оператор фойдалана олмайди, — дейилади хабарда.
Бундан ташқари, ижарага берувчи компаниялар ўзларига тегишли барча электр самокатларнинг рўйхатини юритишлари шарт.
Рўйхатга олиш маълумотлари қуйидагиларни ўз ичига олади:
• самокатнинг маркаси, модели ва ишлаб чиқарилган йили;
• серия рақами;
• ишга тушириш ва фойдаланишдан чиқариш санаси;
• техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш ҳақида маълумот;
• берилган рўйхатга олиш рақами.
Рўйхатга олиш рақами бардошли материалдан ясалган бўлиши керак. У намлик, қуёш нури ва ҳарорат ўзгаришига чидамли бўлиши ва акс эттирувчи қопламага эга бўлиши керак. Рақам самокатнинг орқа томонига ғилдирак устида, шунингдек, рулнинг иккала томонига жойлаштирилади. Агар самокат фойдаланишдан чиқарилса, унга берилган рўйхатга олиш рақами бухгалтерия тизимида сақланади ва бошқа самокатга қайта берилмайди. Ушбу талаблар ижарага олинган электр самокатларни бошқаришни соддалаштиради, хавфсизликни оширади ва ижара бозорида шаффофликни таъминлайди.