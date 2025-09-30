OZ
    Қозоғистонда ижара ва бошқарув хизматларига талаб ошди

    ASTANA. Kazinform — 2025 йил январь-июнь ойларида кўчмас мулк билан боғлиқ операциялар бўйича кўрсатилган хизматлар ҳажми 1,4 триллион тенгега етди, деб хабар беради Миллий статистика бюроси.

    аренда, ипотека, жилье
    Фото: freepik.com

    Бюро маълумотларига кўра, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 35,2 фоизга кўпдир.

    “Кўрсатилган хизматларнинг энг катта улуши турар-жой биноларини ижарага бериш ва бошқариш (субаренда) бўлди — 681,5 млрд.тенге. Бизнес марказлари, маъмурий бинолар ва маъмурий объектларни ижарага бериш ва бошқаришдан олинган даромадлар 180,9 миллиард тенгени ташкил этди. Савдо соҳасида кўп функцияли мажмуалар ва тижорат объектларини ижарага бериш ва бошқариш - 136,7 миллиард тенгени, бошқа тоифадаги кўчмас мулкни ижарага бериш ва бошқариш эса 106,2 миллиард тенгени ташкил этди”, - дейилади тарқатилган ахборотда.

    Кўп қаватли уйлар ва якка тартибдаги турар-жой биноларининг олди-сотди битимлари ҳажми 75 миллиард тенгени, бошқа кўчмас мулкнинг олди-сотди битимлари ҳажми эса 4 миллиард тенгени ташкил этди.

    Энг паст кўрсаткич кўргазма ва конференция залларини ижарага бериш ва бошқариш соҳасида қайд этилган — атиги 554,8 миллион тенге.

    Минтақалар бўйича хизматларнинг энг катта ҳажми Алматида қайд этилган — 608,8 миллиард тенге. Ундан кейинги ўринларда Астана — 257,1 миллиард тенге ва Шарқий Қозоғистон вилояти — 97,4 миллиард тенге.

