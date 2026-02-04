Қозоғистонда иссиқхоналар сони 10% га ошди
АSTANА. Kazinform – 2026 йил 1 январь ҳолатига кўра, Қозоғистон Республикасида 2 319 та иссиқхона рўйхатга олинган. Бу ўтган йилга нисбатан 10% га кўп. Иссиқхоналарнинг умумий майдони 12,1 минг квадрат метрни ташкил қилади. Бу ҳақда Миллий статистика бюроси матбуот хизмати хабар берди.
Кўпинча иссиқхоналар сабзавот экинларини етиштиришга мўлжалланган – 2 159 та, яъни умумий сонинг 93,1% ни ташкил қилади. Бошқа мақсаддаги иссиқхоналар 160 тани ташкил қилади:
- гул етиштириш учун – 47 та (2,0%);
- қўзиқорин етиштириш учун – 6 та (0,3%);
- бошқа мақсаддаги – 107 та (4,6%).
Майдони бўйича 10 000 квадрат метргача бўлган иссиқхоналар устунлик қилади, улар умумий сонинг 90,9% ни ташкил қилади. 10 001–50 000 квадрат метргача бўлган иссиқхоналар – 8,1%, 50 001 квадрат метрдан ошганлари эса – 1,0%.
Иссиқхоналарнинг умумий сони бўйича 5 000 квадрат метрдан ошган саноат иссиқхоналари – 23,5%, 5 000 квадрат метргача бўлган фермерлик иссиқхоналари – 76,5%. Саноат иссиқхоналари асосан Туркистон, Алмати вилоятларида ва Чимкент шаҳрида жойлашган ва юқори ҳосилдорликка эга.
Иссиқхоналарнинг 66,3% 10 йилдан кам, 30,3% 11–20 йил, 3,4% эса 21 йилдан ортиқ фойдаланилади.
Энг кўп иссиқхона Туркистон вилоятида жойлашган – умумий сонинг 62,4% ни ташкил қилади. Бу ҳудуд умумий фойдаланиладиган иссиқхона майдонининг 75,3% ни ва йиғилган маҳсулотнинг 49,2% ни беради.
2025 йилда иссиқхоналарда йиғилган сабзавот маҳсулотининг умумий ҳажми 168,7 минг тоннани ташкил қилди, бу 2024 йилга нисбатан 1,1% га кўп. Маҳсулотнинг ўсиши бодринг экин майдонларининг кенгайиши ва 2025 йилнинг II чорагида иссиқхона майдонларининг кенгайиши билан боғлиқ.
Умумий маҳсулот ҳажмига Туркистон, Алмати, Ақтўбе, Павлодар вилоятлари ва Чимкент шаҳри асосий ҳисса қўшди.
Помидор ва бодрингдан ташқари, иссиқхона хўжаликларида банан, лимон, қулупнай, клюква каби кўп йиллик экинлар, шунингдек, тарвуз, қовун каби полиз экинлари етиштирилади.
Бодринг етиштириладиган иссиқхоналарнинг етакчилари – Туркистон вилояти, Чимкент шаҳри, Алмати ва Павлодар вилоятлари. Помидор етиштириш бўйича етакчилар – Туркистон, Ақтўбе, Алмати ва Павлодар вилоятлари.
Эслатиб ўтамиз, Польша компанияси Қозоғистонда 69 миллиард тенгелик иссиқхона мажмуасини қуради.