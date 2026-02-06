Қозоғистонда ишлаб чиқариш саноатида ўсиш ва инвестиция фаоллиги ошди
ASTANA. Kazinform — Январь-декабрь ойлари натижаларига кўра, ишлаб чиқариш саноатининг умумий ўсиш суръати 6,4 фоизни ташкил этди, бунга мавжуд қувватларнинг кенгайиши ва республика бўйлаб йирик инвестиция лойиҳаларининг амалга оширилиши ёрдам берди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг ишлаб чиқариш саноатини ривожлантириш, иқтисодиётни диверсификация қилиш ва инвестицияларни жалб этиш бўйича кўрсатмаларини амалга ошириш доирасида 2025 йилда асосий тармоқларда барқарор ўсиш таъминланди.
Саноат ўсиши: асосий тармоқларнинг улуши
Ижобий динамика ишлаб чиқариш саноатининг кўплаб тармоқларида қайд этилди. Энг юқори ўсиш суръатлари машинасозлик (+12,9%), кимё саноати (+9,8%), қурилиш материаллари ишлаб чиқариш (+9,7%), тайёр металл буюмлари ишлаб чиқариш (+13,6%) ва енгил саноат (+13,2%) соҳаларида кузатилди. Металлургия (+1,2%) ва резина ва пластмасса буюмлари (+7,6%), қоғоз ишлаб чиқариш (+5,3%) соҳаларида ўсиш кузатилди.
Металлургия: Қайта ишлашга ва экспорт салоҳиятига эътибор қаратиш
Металлургия саноатида ишлаб чиқариш қора металлургиянинг ўсиши туфайли 1,2 фоизга ошди (+4,3%). Ферроқотишмалар, қуйма темир, пўлат, прокат ва қувур маҳсулотлари ишлаб чиқариш ошди.
2025 йилда саноатда умумий инвестиция ҳажми 306,6 миллиард тенге бўлган 20 та инвестиция лойиҳаси амалга оширилди, натижада 4427 та иш ўрни яратилди.
Асосий лойиҳалар қаторига Қарағанди вилоятидаги «ТЭМПО–Казахстан» МЧЖ томонидан тўғри деворли пўлат қувурлар ишлаб чиқариш, Чимкентдаги «QazAlPack» МЧЖ корхонаси йилига 2,1 миллиард алюминий пакет ишлаб чиқариш қувватига эга ва бошқа шунга ўхшаш лойиҳалар. Бундай лойиҳалар қайта ишлашни чуқурлаштириш ва экспорт турларини кенгайтиришга қаратилган.
Машинасозлик - саноатлаштиришнинг асосий омилидир
Машинасозлик сектори 12,9 % ўсишни кўрсатди, бунга автомобиллар, қишлоқ хўжалиги техникаси, электр ускуналари, шунингдек, компьютерлар ва электрон маҳсулотлар ишлаб чиқариш ёрдам берди.
Йил давомида 655,5 миллиард тенгелик 38 та лойиҳа амалга оширилди, 9 967 та иш ўрни яратилди. Улар орасида Алматида Chery, Changan, Haval ва Tank автомобилларини ишлаб чиқарадиган Astana Motors Manufacturing Kazakhstan корхонаси, шунингдек, Қостанай вилоятидаги KIA Qazaqstan заводи ишга туширилди.
Бундан ташқари, минтақада йилига 74 минг дона лойиҳавий қувватга эга оғир ускуналар учун редукторлар ишлаб чиқарадиган «KamLitKZ» МЧЖ заводи ишга туширилди.
Кимё саноати: асосий кимё ва қадоқлашни ривожлантириш
Кимё саноати полипропилен, аммофос ва аммоний нитрат ишлаб чиқаришнинг кўпайиши туфайли 9,8% ўсишни кўрсатди.
2025 йилда инвестиция ҳажми 74,5 миллиард тенге бўлган 13 та лойиҳа фойдаланишга топширилди, 932 та иш ўрни яратилди. Улар орасида Алмати вилоятидаги суюқ шиша ишлаб чиқариш бўйича «Hong Shun» МЧЖ корхонаси, Ғарбий Қозоғистон вилоятидаги метилетанол ишлаб чиқариш бўйича “Синтез Орал” МЧЖ заводи, шунингдек, Туркистон вилоятида эса «QazEcoPack» МЧЖ томонидан қадоқлаш материаллари ишлаб чиқариш мавжуд.
Қурилиш материаллари ва қайта ишлаш: инфратузилма лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш
Қурилиш материаллари ишлаб чиқариш цемент, тайёр бетон, оҳак ва йиғма бетон конструкциялар ишлаб чиқаришнинг ўсиши ҳисобига 9,7 фоизга ошди. Бу динамика бутун мамлакат бўйлаб инфратузилма ва уй-жой лойиҳаларини амалга ошириш билан боғлиқ.
Шунингдек, резина ва пластмасса буюмлари, қоғоз ва картон, шунингдек, ички бозорга ва импорт ўрнини босишга йўналтирилган тайёр металл буюмлар ишлаб чиқаришда ҳам ўсиш кузатилди.
Енгил саноат: ривожланаётган минтақавий саноат
Енгил саноат тўқимачилик ва чарм маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг ўсиши ҳисобига 13,2 фоизга ўсди.
Саноатда 24,4 миллиард тенгега тенг 13 та инвестиция лойиҳаси амалга оширилди, 634 та иш ўрни яратилди. Асосий лойиҳалар қаторида Ақтўбе вилоятидаги «KazFeltec» МЧЖ, Атирау вилоятидаги «Гранд Материк» МЧЖ ва Чимкентдаги «Marvik partners» МЧЖ томонидан тўқилмаган ва қадоқлаш материаллари ишлаб чиқаришга қаратилган лойиҳалар бор.
2025 йил натижалари ишлаб чиқариш саноати Қозоғистонда иқтисодий ўсишнинг асосий омилларидан бири бўлиб қолишини тасдиқлади. Президентнинг кўрсатмаларини изчил амалга ошириш, инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш ва янги ишлаб чиқаришларни ишга тушириш барқарор саноат базасини шакллантиради, ҳудудларда иш ўринларини яратади ва маҳаллий маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини оширади.