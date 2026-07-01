Қозоғистонда инфляция: қайси товарлар ва хизматлар арзонлашди
ASTANA. Kazinform — Июнь ойида Қозоғистон Республикасида инфляция 0,8% ни ташкил этди.
Баъзи озиқ-овқат маҳсулотлари нархларининг мавсумий пасайиши кузатилган бўлса-да, ойлик нарх динамикасига энг катта ҳисса хизматлар ва айрим турдаги ноозиқ-овқат маҳсулотлари ҳисса қўшди.
“Бир ой давомида айрим сабзавот ва озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари арзонлашди. Масалан, ширин қалампир нархи 12,6%, лавлаги 7,8%, тухум 3,8%, банан 3,3%, гречка 1,7%, қора чой 1,1%, буғдой ёрмалари ва олма 0,8% ва шоколад пастаси 0,3% га пасайди.
Ноозиқ-овқат маҳсулотлари орасида бир қатор бардошли товарлар ва тиббий маҳсулотлар нархининг пасайиши кузатилди. Масалан, чангютгичлар — 7,2%, дазмоллар — 5,4%, тиббий ниқоблар — 4,1%, электр чойнаклар — 2,9%, модемлар ва роутерлар — 1,5%, ноутбуклар — 1,2%, парацетамол — 0,8%, қўл креми — 0,6% га”, - дейилади Статистика ҳисоботида.
Пуллик хизматлар орасида иссиқ сув тарифлари 3,7% га, совуқ сув тарифлари 3,2% га пасайди.
“Йиллик ҳисобда, 2026 йил июнь ойида инфляция 10,3% ни ташкил этди. Шу билан бирга, айрим турдаги мева-сабзавот маҳсулотлари нархларининг ўтган йилга нисбатан сезиларли даражада пасайиши сақланиб қолмоқда. Масалан, лавлаги 26,9% га, помидор 23,8% га, бодринг 20,8% га, пиёз 15,9% га ва саримсоқ 11,9% га пасайди. Баъзи ноозиқ-овқат узоқ муддатли товарлар нархларининг пасайиши давом этмоқда. Ҳисоботда айтилишича, ўтган йилнинг июнь ойига нисбатан автомобиллар 9,9% га, кондиционерлар 9,7% га, баъзи дори-дармонлар ва маиший техника нархлари ҳам пасайган”, - дейилади хабарда.
2025 йил июнь ойига нисбатан совуқ сув тарифлари 40,8% га пасайди.