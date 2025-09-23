OZ
    Қозоғистонда илк бор “Поттер поезди” йўлга қўйилди

    ASTANА. Кazinform – “Йўловчилар транспорти” АЖ электропоезд йўловчилари учун янги маданий-кўнгилочар лойиҳа – “Поттер поезди”ни ишга туширди.

    Поттер поезди
    Фото: instagram.com/poezd_potter_kz

    Бу Қозоғистонда электропоезд ичида ташкил этилган биринчи театрлаштирилган дастурдир. Болалар ва ота-оналар ўзларининг севимли қаҳрамонлари билан сеҳрли саёҳатга чиқишлари ва интерактив ўйинларда иштирок этишлари мумкин.

    — Саёҳат давомида йўловчилар Гарри Поттер олами қаҳрамонлари образидаги актёрларнинг спектаклини томоша қилишади. Дастур интерактив элементларга тўла бўлиб, болалар ва катталарни эртак муҳитига чўмдиради. Ҳар бир ёш йўловчига махсус совға – эсдалик сифатида сеҳрли таёқча совға қилинади, — дейилади хабарда.

    Шоу янги 4 вагонли электропоездда бўлиб ўтади.

    Поезд “Астана-1 – Тастақ – Астана-1” йўналиши бўйлаб (Астанадан 60 км узоқликда) ҳаракатланади. Дастурнинг давомийлиги — 2 соат.

    Эслатиб ўтамиз, 100 дан ортиқ қозоғистонлик «Jibek Joly» сайёҳлик поездида йўлга чиқди.

