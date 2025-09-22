OZ
    13:38, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    100 дан ортиқ қозоғистонлик «Jibek Joly» сайёҳлик поездида йўлга чиқди

    ASTANA. Kazinform – Бугун 100 дан ортиқ йўловчилар “Алмати – Туркистон – Тошкент – ​​Самарқанд – Бухоро – Алмати” йўналиши бўйича «Jibek Joly» сайёҳлик поездида йўлга чиқди. Экскурсиянинг давомийлиги - 5 кун.

    «Jibek Joly» туристік пойызы
    Фото: «Жолаушылар тасымалы» АҚ

    Поезд мамлакатимизда ишлаб чиқарилган замонавий ва қулай вагонлар билан жиҳозланган. Ички макон миллий услубда безатилган ва анъанавий безаклар билан безатилган. У учта купе ва битта ресторан вагонидан иборат.

    «Jibek Joly» туристік пойызы
    Фото: «Жолаушылар тасымалы» АҚ

    “Йўловчи ташиш” акциядорлик жамияти матбуот хизмати хабарига кўра, йўналиш бўйлаб сайёҳлар Қозоғистон ва Ўзбекистоннинг маданий-тарихий марказларида тўхтаб, асрлар қаъридан сирларни очиб берувчи осори-атиқалар билан танишадилар.

    Саёҳат давомида улар Туркистондаги Хўжа Аҳмад Яссавий мақбараси ва қадимий Отрар, ​​Самарқанд шаҳридаги Амир Темур мақбараси ва машҳур Регистон майдони, Бухоро шаҳридаги Арк қалъаси ва Ляби-хауз майдони, Тошқдаги Тўле би мақбараси ва Ҳазрати Имом ёдгорлик мажмуасини зиёрат қиладилар.

    пойыз
    Фото: «Жолаушылар тасымалы» АҚ

    Тур пакетига поезд сафари, профессионал гид ёрдами, барча экскурсия чипталари ва трансферлар киради. “Йўловчи ташиш” акциядорлик жамияти ташаббуси ва “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти кўмагида «Jibek Joly» туристик поезди ташкил этилди.

    пойыз
    Фото: «Жолаушылар тасымалы» АҚ

    Мазкур лойиҳа нафақат Қозоғистоннинг халқаро сайёҳлик салоҳиятини ошириш, балки икки давлат ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлаш ва минтақанинг тарихий меросини тарғиб қилишга ҳам туртки бўлади.

    пойыз
    Фото: «Жолаушылар тасымалы» АҚ

     

    Ляззат Сейданова
