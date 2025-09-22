100 дан ортиқ қозоғистонлик «Jibek Joly» сайёҳлик поездида йўлга чиқди
ASTANA. Kazinform – Бугун 100 дан ортиқ йўловчилар “Алмати – Туркистон – Тошкент – Самарқанд – Бухоро – Алмати” йўналиши бўйича «Jibek Joly» сайёҳлик поездида йўлга чиқди. Экскурсиянинг давомийлиги - 5 кун.
Поезд мамлакатимизда ишлаб чиқарилган замонавий ва қулай вагонлар билан жиҳозланган. Ички макон миллий услубда безатилган ва анъанавий безаклар билан безатилган. У учта купе ва битта ресторан вагонидан иборат.
“Йўловчи ташиш” акциядорлик жамияти матбуот хизмати хабарига кўра, йўналиш бўйлаб сайёҳлар Қозоғистон ва Ўзбекистоннинг маданий-тарихий марказларида тўхтаб, асрлар қаъридан сирларни очиб берувчи осори-атиқалар билан танишадилар.
Саёҳат давомида улар Туркистондаги Хўжа Аҳмад Яссавий мақбараси ва қадимий Отрар, Самарқанд шаҳридаги Амир Темур мақбараси ва машҳур Регистон майдони, Бухоро шаҳридаги Арк қалъаси ва Ляби-хауз майдони, Тошқдаги Тўле би мақбараси ва Ҳазрати Имом ёдгорлик мажмуасини зиёрат қиладилар.
Тур пакетига поезд сафари, профессионал гид ёрдами, барча экскурсия чипталари ва трансферлар киради. “Йўловчи ташиш” акциядорлик жамияти ташаббуси ва “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти кўмагида «Jibek Joly» туристик поезди ташкил этилди.
Мазкур лойиҳа нафақат Қозоғистоннинг халқаро сайёҳлик салоҳиятини ошириш, балки икки давлат ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлаш ва минтақанинг тарихий меросини тарғиб қилишга ҳам туртки бўлади.