Қозоғистонда илк бор нейромодуляция жамиятининг халқаро конгресси бўлиб ўтади
ASTANА. Кazinform – 2-4 октябрь кунлари Алмати шаҳрида Нейромодуляция жамиятининг халқаро конгресси бўлиб ўтади. Бу ҳақда ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги хабар берди.
Тадбирда бутун дунёдан 400 га яқин мутахассислар иштирок этади. Улар орасида нейромодуляция соҳасидаги дунёнинг етакчи мутахассислари: Konstantin Slavin (АҚШ), Andres Lozano (Канада), Harith Akram (Буюк Британия), Shiro Horisawa (Япония), Robert Levy (АҚШ), Atilla Yilmaz (Туркия), Marc Russo (Австралия) ва бошқалар бўлади.
Халқаро нейромодуляция жамияти штаб-квартираси АҚШда жойлашган, бутун дунёдан нейрохирурглар, неврологлар ва тадқиқотчиларни бирлаштирган халқаро ташкилотдир. Ташкилотнинг 3000 дан ортиқ аъзоси бор.
Қозоғистон нейромодуляция жамияти ушбу конгрессни 2024 йилда ўтказиш учун муваффақиятли ариза топширди ва ушбу тадбирни Алмати шаҳрида ўтказиш ҳуқуқини қўлга киритди.
Бундай даражадаги тадбир Қозоғистон, собиқ СССР ва бутун Марказий Осиё минтақасида биринчи марта ўтказилмоқда.
Конгрессда нейромодуляциянинг энг долзарб технологиялари - нейростимуляторларни имплантация қилиш орқали неврологик касалликларни даволаш - турли даражадаги асаб тизимининг фаолиятини ўзгартирувчи махсус қурилмалар, жумладан машҳур Илон Маскнинг NeuraLink лойиҳаси ва шунга ўхшаш Brain Computer Interface лойиҳалари муҳокама қилинади.
Конгресс доирасида нейромодуляциянинг асосий масалалари – орқа мия нейростимуляцияси, мия стимуляторларини дастурлаш, электродларни режалаштириш, интраоператив нейромониторинг бўйича жаҳоннинг етакчи мутахассислари томонидан маҳорат дарслари ўтказилади.
