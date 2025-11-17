Қозоғистонда иқлим қандай ўзгармоқда
ASTANА. Кazinform — “Казгидромет” РДК Гидрометеорология маркази директори Марина Шмидт мамлакатда содир бўлаётган иқлим ўзгаришлари ҳақида гапириб берди.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистонда иқлим ўзгаришлари ҳароратнинг ошиши ва шамол тезлигининг пасайиши туфайли тобора сезиларли бўлиб бормоқда.
— Бизда совуқ кунлар камроқ бўлади ва шамолнинг ўртача тезлиги ҳам пасайган. Бу бизнинг Қозоғистонимиз учун одатий ҳол эмас, чунки бизда тез-тез кучли шамоллар бўлади. Умуман олганда, ҳа, иқлим ўзгариши кузатилмоқда, — деди Марина Шмидт пойтахтда бўлиб ўтган матбуот анжуманида.
У мамлакатда иқлим ўзгаришини ўрганиш бўйича тадқиқот маркази фаолият юритаётганини таъкидлади.
Шу билан бирга, Қазгидрометнинг узоқ муддатли об-ҳаво прогнози бошқармаси бошлиғи Жулдиз Исабекова Астана атрофида экилган "Яшил камар" ҳам ўз самарасини берганини ва пойтахтдаги об-ҳаво янада қулайроқ бўлганини айтди.
Эслатиб ўтамиз, иқлимнинг ёмонлашуви ва сув сатҳининг пастлиги МО давлатларидан келишилган ҳаракатларни талаб қилади.