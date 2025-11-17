OZ
Тренд:
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    20:45, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда иқлим қандай ўзгармоқда

    ASTANА. Кazinform — “Казгидромет” РДК Гидрометеорология маркази директори Марина Шмидт мамлакатда содир бўлаётган иқлим ўзгаришлари ҳақида гапириб берди.

    иқлим
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Унинг сўзларига кўра, Қозоғистонда иқлим ўзгаришлари ҳароратнинг ошиши ва шамол тезлигининг пасайиши туфайли тобора сезиларли бўлиб бормоқда.

    — Бизда совуқ кунлар камроқ бўлади ва шамолнинг ўртача тезлиги ҳам пасайган. Бу бизнинг Қозоғистонимиз учун одатий ҳол эмас, чунки бизда тез-тез кучли шамоллар бўлади. Умуман олганда, ҳа, иқлим ўзгариши кузатилмоқда, — деди Марина Шмидт пойтахтда бўлиб ўтган матбуот анжуманида.

    У мамлакатда иқлим ўзгаришини ўрганиш бўйича тадқиқот маркази фаолият юритаётганини таъкидлади.

    Шу билан бирга, Қазгидрометнинг узоқ муддатли об-ҳаво прогнози бошқармаси бошлиғи Жулдиз Исабекова Астана атрофида экилган "Яшил камар" ҳам ўз самарасини берганини ва пойтахтдаги об-ҳаво янада қулайроқ бўлганини айтди.

    Эслатиб ўтамиз, иқлимнинг ёмонлашуви ва сув сатҳининг пастлиги МО давлатларидан келишилган ҳаракатларни талаб қилади.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
