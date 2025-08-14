Иқлимнинг ёмонлашуви ва сув сатҳининг пастлиги МО давлатларидан келишилган ҳаракатларни талаб қилади — Қанат Бозимбаев
ASTANA. Kazinform - ҚР Бош вазири ўринбосари Қанат Бозумбаев Марказий Осиё мамлакатлари сув хўжалигини мувофиқлаштириш бўйича давлатлараро комиссиясининг (СМДК) 90-йиғилишини ўтказди. Бу ҳақда Kazinform агентлиги Қозоғистон Ҳукумати матбуот хизматига таяниб хабар беради.
Ишда Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистоннинг тегишли ва ташқи сиёсат идоралари, шунингдек, халқаро молия институтлари ва ривожланиш ташкилотлари вакиллари иштирок этди.
СМДК минтақадаги трансчегаравий сув ресурсларини стратегик бошқариш бўйича асосий давлатлараро орган ҳисобланади. Бугунги кун тартиби мураккаб агроиқлим шароити билан белгиланиб, сув ресурсларини адолатли тақсимлашнинг оператив масалаларига қаратилди.
Қанат Бозимбаев жорий вегетация даври ниҳоятда кескин шароитда кечаётгани, яқин йилларда иқлимнинг прогноз қилинаётган ёмонлашуви ва сув сатҳининг пастлиги Марказий Осиё давлатлари томонидан келишилган ҳаракатлар ва келишувларга қатъий риоя қилишни талаб қилишини таъкидлади.
— Шардара сув омбори ҳажми ўртача кўп йиллик кўрсаткичлардан пастга тушди. Бу энди шунчаки рақамлар эмас - бу қуйи оқимдаги сув таъминоти учун ҳақиқий таҳдид. Биз СМДК доирасида қабул қилинган қарорлар тўлиқ бажарилмаётгани, бу эса сув режимларини тартибга солишда жиддий қийинчиликларга олиб келаётганини айтишга мажбурмиз. Шуни алоҳида таъкидламоқчиман: замон биздан янада динамик бўлишни талаб қилмоқда. Биз нафақат муҳокама қилиш ва режалаштириш, балки аниқ чора-тадбирлар кўришимиз керак. Ишончим комилки, ҳамкорлигимиз бундан кейин ҳам ишонч ва ўзаро англашув руҳида ривожланади, биргаликдаги фаолиятимиз мамлакатларимиз ва бутун минтақа учун сезиларли натижалар беради, — деди Қанат Бозимбаев.
Учрашув давомида Қанат Бозимбаев Тожикистон ва Ўзбекистон сув хўжалиги идоралари раҳбарлари билан икки томонлама учрашувлар ўтказди. Сирдарё ва Амударё ҳавзаларида сув омборларининг тасдиқланган лимитлари ва иш режимларидан фойдаланиш масалалари муҳокама қилиниб, келгуси йилнинг вегетация даврига тайёргарлик кўриш бўйича чора-тадбирлар режаси белгилаб олинди.
Учрашув якунига кўра, СМДК 90-йиғилиши баённомасини имзолаш маросими бўлиб ўтди. СМДКнинг навбатдаги йиғилиши Туркманистонда бўлиб ўтади.