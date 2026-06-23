KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистонда ички савдо ҳажми 5,6 фоизга ўсди

    ASTANA. Kazinform - 2026 йилнинг биринчи беш ойи якунларига кўра, Қозоғистонда ички савдо ҳажми ошган, физик ҳажм индекси ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 105,6% ни ташкил этди, деб хабар беради Kazinform агентлиги.

    торговля, продукты
    Фото: gov.kz

    Миллий статистика бюроси маълумотларига кўра, улгуржи савдо ҳажми 19,6 трлн тенгега етган ва ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6,5% га ошган. Бу мамлакатда савдо фаолияти ўсишининг асосий ҳиссасини таъминлаган.

    Ижобий динамика чакана савдо сегментида ҳам сақланиб қолмоқда. Беш ой давомида чакана савдо ҳажми 9 трлн тенгени ташкил этган ва қиёсий нархларда 3,6% га ўсган.

    Савдо ҳажми бўйича етакчи ўринлар қуйидагича:

    • Алмати шаҳри — умумий ҳажмнинг 34,5%;
    • Астана шаҳри — 13,9%;
    • Атирау вилояти — 11,5%;
    • Қарағанди вилояти — 6,1%;
    • Чимкент шаҳри — 5%.
    Савдо Иқтисодиёт Статистика Ҳудудлар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф