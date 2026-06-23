Қозоғистонда ички савдо ҳажми 5,6 фоизга ўсди
ASTANA. Kazinform - 2026 йилнинг биринчи беш ойи якунларига кўра, Қозоғистонда ички савдо ҳажми ошган, физик ҳажм индекси ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 105,6% ни ташкил этди, деб хабар беради Kazinform агентлиги.
Миллий статистика бюроси маълумотларига кўра, улгуржи савдо ҳажми 19,6 трлн тенгега етган ва ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6,5% га ошган. Бу мамлакатда савдо фаолияти ўсишининг асосий ҳиссасини таъминлаган.
Ижобий динамика чакана савдо сегментида ҳам сақланиб қолмоқда. Беш ой давомида чакана савдо ҳажми 9 трлн тенгени ташкил этган ва қиёсий нархларда 3,6% га ўсган.
Савдо ҳажми бўйича етакчи ўринлар қуйидагича:
- Алмати шаҳри — умумий ҳажмнинг 34,5%;
- Астана шаҳри — 13,9%;
- Атирау вилояти — 11,5%;
- Қарағанди вилояти — 6,1%;
- Чимкент шаҳри — 5%.