Қозоғистонда ҳайвонот боғларига қанча киши ташриф буюрди
ASTANA. Kazinform — Ўтган йили Қозоғистондаги ҳайвонот боғлари ва океанариумга 2,6 миллион киши ташриф буюрган. Бу кўрсаткич 2024 йилга нисбатан 5,5 фоизга камайган, деб хабар беради Kazinform.
Эслатиб ўтамиз, 2024 йилда Қозоғистондаги ҳайвонот боғларига ташриф буюрувчилар сони рекорд даражага — 2,8 миллион кишига етган эди. Шунга қарамай, 2025 йилги кўрсаткич 2015-2023 йиллар оралиғидаги даражадан юқори бўлиб қолди.
Статистика маълумотларига кўра, 2015 йилда ҳайвонот боғларига 1,2 миллион киши ташриф буюрган бўлса, 2016 йилда бу кўрсаткич 1,3 миллион кишини ташкил этган. Пандемия муносабати билан чекловлар жорий этилган 2020 йилда эса ташриф буюрувчилар сони 600 минг нафаргача камайган.
“Ўтган йили ташриф буюрувчиларнинг асосий қисми мамлакатнинг учта йирик шаҳри ҳиссасига тўғри келди. Алмати ҳайвонот боғига 1,1 миллион киши, яъни республика бўйича барча ташриф буюрувчиларнинг 42,3 фоизи келган. Чимкентда бу кўрсаткич 716,2 минг кишини, Астанада эса 517,4 минг кишини ташкил этди. Шу тариқа, ушбу уч мегаполисдаги ҳайвонот боғлари ва океанариумга республика бўйича барча ташриф буюрувчиларнинг қарийб 89 фоизи тўғри келди”, — дейилади Energyprom мақоласида.
Шунингдек, Шарқий Қозоғистон вилоятидаги ҳайвонот боғларига 93 минг киши, Ақмола вилоятида эса 29 минг киши ташриф буюрган.
Абай ва Қарағанди вилоятлари бўйича алоҳида маълумотлар эълон қилинмаган. Умумий республика кўрсаткичларига кўра, ушбу икки ҳудуддаги ҳайвонот боғларига жами 173,1 минг киши келган.
Эслатиб ўтамиз, май ойи бошида ёзги мавсумга ўтган Алмати ҳайвонот боғида ҳаёт жадал давом этмоқда. 1935 йилда ташкил этилган ва 1937 йилда расман очилган мазкур ҳайвонот боғида бугунги кунда қарийб 3,5 минг бош ҳайвон яшайди.