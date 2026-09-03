Қозоғистонда ҳаво ҳарорати 33 даражагача кўтарилади
АСТАНА. KAZINFORM – «Қазгидромет» 3-5 сентябрь кунлари Қозоғистон бўйича об-ҳаво прогнозини эълон қилди.
Ҳаво ҳарорати аста-секин кўтарилади.
Келгуси уч сутка давомида Қозоғистоннинг аксарият қисмида атмосфера босими юқори бўлган ҳудуд шаклланиб, об-ҳаво асосан қуруқ ва кам булутли бўлади. Совуқ ҳаво массаларининг таъсири аста-секин сусайиши муносабати билан мамлакатнинг аксарият қисмида ҳаво ҳарорати босқичма-босқич кўтарилиши кутилади. Бироқ шимолий, марказий ва шарқий ҳудудларда тунда ҳаво салқин бўлади.
Мамлакатнинг шимоли-шарқида, жанубида ва жануби-шарқида атмосфера фронтлари таъсирида айрим жойларда момақалдироқ билан бирга қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва кучли шамол эсиши мумкин.
Кундузи ҳаво ҳарорати қуйидагича бўлиши кутилади:
- ғарбда, шимоли-ғарбда ва жанубда +28…+33°С;
- шимолда, шарқда ва мамлакат марказида +23…+30°С;
- жануби-шарқда +20…+27°С, тоғли ва тоғ олди ҳудудларда +10…+15°С.