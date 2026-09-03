KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистонда ҳаво ҳарорати 33 даражагача кўтарилади

    АСТАНА. KAZINFORM – «Қазгидромет» 3-5 сентябрь кунлари Қозоғистон бўйича об-ҳаво прогнозини эълон қилди.

    Астананың көркін арттырған гүл: елордада гортензиялар жайқалып тұр
    Фото: Астана әкімдігі

    Ҳаво ҳарорати аста-секин кўтарилади.

    Келгуси уч сутка давомида Қозоғистоннинг аксарият қисмида атмосфера босими юқори бўлган ҳудуд шаклланиб, об-ҳаво асосан қуруқ ва кам булутли бўлади. Совуқ ҳаво массаларининг таъсири аста-секин сусайиши муносабати билан мамлакатнинг аксарият қисмида ҳаво ҳарорати босқичма-босқич кўтарилиши кутилади. Бироқ шимолий, марказий ва шарқий ҳудудларда тунда ҳаво салқин бўлади.

    Мамлакатнинг шимоли-шарқида, жанубида ва жануби-шарқида атмосфера фронтлари таъсирида айрим жойларда момақалдироқ билан бирга қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва кучли шамол эсиши мумкин.

    Кундузи ҳаво ҳарорати қуйидагича бўлиши кутилади:

    • ғарбда, шимоли-ғарбда ва жанубда +28…+33°С;
    • шимолда, шарқда ва мамлакат марказида +23…+30°С;
    • жануби-шарқда +20…+27°С, тоғли ва тоғ олди ҳудудларда +10…+15°С.
    Об-ҳаво Қазгидромет
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф