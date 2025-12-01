14:39, 01 Декабрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонда гранит ва тошдан ясалган буюмларни олиб киришга тақиқ муддати узайтирилди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда учинчи давлатлардан тош буюмларнинг айрим турларини олиб киришга қўйилган чекловлар ўз кучида қолди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Тегишли буйруқ Саноат ва қурилиш вазири томонидан имзоланди. Ҳужжат кучга кирган ва уч ой давомида амал қилади.
Чеклов қуйидаги турларга нисбатан қўлланилади:
- табиий тошдан ясалган юлка тошлари, йўлак тошлари ва юлка плиталари;
- аниқ оғирлиги 10 кг ва ундан ортиқ бўлган, ўйилган ўймакорликдан ташқари, сайқалланган, безатилган ёки бошқа усулда ишланган гранит;
- ёдгорликлар ёки қурилиш учун гранит.
Буюртма муддати давомида ушбу маҳсулотларни барча транспорт турлари билан олиб кириш тақиқланади.
Эслатиб ўтамиз, октябрь ойида Қозоғистон учинчи давлатлардан айрим турдаги тош буюмларни олиб киришга вақтинчалик тақиқ қўйган эди.