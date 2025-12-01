OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:39, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда гранит ва тошдан ясалган буюмларни олиб киришга тақиқ муддати узайтирилди

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда учинчи давлатлардан тош буюмларнинг айрим турларини олиб киришга қўйилган чекловлар ўз кучида қолди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Казахстан вводит временный запрет на ввоз гранита и каменной продукции
    Фото: freepik

    Тегишли буйруқ Саноат ва қурилиш вазири томонидан имзоланди. Ҳужжат кучга кирган ва уч ой давомида амал қилади.

    Чеклов қуйидаги турларга нисбатан қўлланилади:

    • табиий тошдан ясалган юлка тошлари, йўлак тошлари ва юлка плиталари;
    • аниқ оғирлиги 10 кг ва ундан ортиқ бўлган, ўйилган ўймакорликдан ташқари, сайқалланган, безатилган ёки бошқа усулда ишланган гранит; 
    • ёдгорликлар ёки қурилиш учун гранит.

    Буюртма муддати давомида ушбу маҳсулотларни барча транспорт турлари билан олиб кириш тақиқланади.

    Эслатиб ўтамиз, октябрь ойида Қозоғистон учинчи давлатлардан айрим турдаги тош буюмларни олиб киришга вақтинчалик тақиқ қўйган эди.

    Теглар:
    ҚР Саноат ва қурилиш вазирлиги Қонун
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!