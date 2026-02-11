Қозоғистонда газ истеъмоли нормалари тасдиқланади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда газ истеъмоли нормадан ошса, нарх белгилашда табақалаштирилган ёндашув қўлланилиши мумкин. Бу ҳақда Мажилиснинг ялпи йиғилишида депутат Едил Жанбиршин маълум қилди.
“Амалдаги нархлаш тизими газ истеъмолининг ҳақиқий ҳажмини ҳисобга олмайди. Бундан ташқари, ҳудудларнинг иқлим хусусиятлари ҳисобга олинмайди. Масалан, иссиқ ҳудудда жойлашган 200 квадрат метр майдонга эга уй совуқ иқлимдаги шунга ўхшаш уйга қараганда кўпроқ газ истеъмол қилади. Бироқ, бу фарқ нархлашда акс этмайди”, — деди Едил Жанбиршин газ таъминоти ва тежамкор газ истеъмоли тўғрисидаги қонун лойиҳасини тақдим этар экан.
Унинг фикрича, бу ижтимоий адолат тамойилини бузади ва газни тежашга ундамайди.
“Шу муносабат билан, қонун лойиҳасида истеъмол нормаларини белгилаш ва белгиланган меъёрдан ошиб кетган тақдирда нархлашда табақалаштирилган ёндашувдан фойдаланиш таклиф қилинмоқда. Бундай ёндашув сув ва энергетика соҳаларида қўлланилади. Шуни таъкидлаш керакки, бундай механизм Озарбайжон ва Ўзбекистонда анчадан бери жорий этилган”, — деди депутат.