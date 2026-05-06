Қозоғистонда электромобиллар учун давлат рақамлари ранги ўзгартирилиши мумкин
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда электромобиллар учун давлат рақам белгиларининг рангини ўзгартириш имконияти кўриб чиқилмоқда. Улар яшил рангда бўлиши мумкин, деб маълум қилди Ички ишлар вазири ўринбосари Санжар Адилов, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Мажилиснинг ялпи мажлиси давомида депутат Арман Қалиқов техник назорат воситалари ҳар доим ҳам электромобилларни оддий автомобиллардан ажратиш имконини бермаслигини таъкидлади.
“Бу пулли автотураргоҳлар ва зарядлаш станциялари билан жиҳозланган жойларга, шунингдек, махсус муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларга кириш масаласига тааллуқли. У ерда электромобилни тезкор аниқлаш зарур. Шунингдек, йўл-патруль хизмати инспекторлари учун ҳам қийинчиликлар юзага келади”, — деди депутат.
Шу муносабат билан электромобиллар учун давлат рақам белгиларининг алоҳида рангини жорий этиш таклиф этилди. Бу ташаббус Ички ишлар вазирлиги томонидан қўллаб-қувватланди.
“Дунёда умумий қабул қилинган глобал амалиёт мавжуд - улар яшил рангга бўялган. Шунинг учун биз бу масала устида ишлаяпмиз ва уни қўллаб-қувватлаймиз. Қонун қабул қилингандан сўнг, тегишли қоидаларни тасдиқлаш устида ишлаймиз. Улар бутун мамлакат бўйлаб амалга оширилади", - деди Ички ишлар вазирининг ўринбосари Санжар Адилов.
Аввалроқ, Қозоғистонда 21 мингдан ортиқ электромобиллар рўйхатдан ўтгани ҳақида хабар берилган эди.