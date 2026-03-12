Қозоғистонда электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажми ошди
ASTANA. Kazinform – Мамлакатнинг энергия хавфсизлигини таъминлаш жадал ривожланмоқда. 2025 йил натижаларига кўра, электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажми 123,1 миллиард кВт/соатга етди. Бу режалаштирилган кўрсаткичдан 4,4 фоизга юқори. Бу ҳақда ҚР Энергетика вазирлиги хабар берди.
Таққослаш учун, 2019 йилдан бери, ишлаб чиқариш ҳажми 106 миллиард кВт/соатни ташкил этганидан бери, энергия ишлаб чиқариш 16 фоизга ошди, бу эса саноатнинг режадаги ривожланишини тасдиқлайди.
2025 йилда ижобий натижа Текели энергетика мажмуаси ва Топар ГРЭС иншоотларини ўз ичига олган умумий қуввати 166 МВт бўлган анъанавий ишлаб чиқаришнинг янги лойиҳаларининг ишга туширилиши билан тасдиқланди.
2026 йилда ишлаб чиқаришни янада 126,5 миллиард кВт/соатгача ошириш режалаштирилган. Шу билан бирга, асосий ўсиш 2,4 минг МВт қувватга эга янги объектларнинг ишга туширилиши билан таъминланади.
Йилнинг асосий лойиҳаларига Қизилўрдада 240 МВт ва Туркистонда 1000 МВт буғ-газ қурилмаларини ишга тушириш, Алматидa умумий қуввати 1100 МВтдан ортиқ бўлган 2-ИЭС ва 3-ИЭСни модернизация қилиш, шунингдек Атирау ва Текелидаги қувватларни кенгайтириш ишлари киради.
Шуни таъкидлаш керакки, бюджет ташкилотларига қуёш панелларидан электр энергияси олиш имконияти берилади.