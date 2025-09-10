Қозоғистонда дуал таълим олувчилар сони ортди
ASTANA. Kazinform - 2025-2026 ўқув йилида дуал таълим билан қамраб олинган техник ва касб-ҳунар таълими ташкилотларида ўқувчилар сони 135 минг нафарга етказилади. Бу ўтган йилга нисбатан 27 мингтага кўп, дея хабар беради Kazinform ҚР Таълим-маориф вазирлигига таяниб.
Дуал таълим назарий таълимни амалиёт билан уйғунлаштириш имконини беради: талабалар ўқиш вақтининг 60 фоизигача бевосита ишлаб чиқаришда, реал шароитларда талабга эга бўлган касбларни ўзлаштириб оладилар.
Бугунги кунда ушбу тизим мамлакатимиздаги 552 та коллежда 18 мингдан ортиқ корхона иштирокида жорий этилган. Улар орасида машинасозлик, қурилиш, энергетика, IT ва сервис соҳаларидаги йирик компаниялар бор. Ушбу ҳамкорлик формати талабаларга амалий тажриба, иш берувчиларга эса аниқ ишлаб чиқариш эҳтиёжлари учун малакали кадрлар тайёрлаш имконини беради.
“Техник ва касб-ҳунар таълими тизимида дуал таълимни ривожлантириш устувор йўналишлардан биридир. Бугунги кунда давлат буюртмаси бўйича таҳсил олган коллеж битирувчиларининг 70 фоиздан ортиғи ўқишни тамомлагандан сўнг дарҳол ўз мутахассислиги бўйича ишга жойлашмоқда”, – дейди техник ва касб-ҳунар таълими бошқармаси директори Асет Муханбетов.
2024 йилда 30 мингдан ортиқ битирувчи давлат ҳисобидан дуал таълимни тамомлаган бўлса, уларнинг 71 фоизи иш билан таъминланган.
“Ишчи касблари йили” ва техник ва касб-ҳунар таълими тизимини ўзгартириш доирасида 2027 йилга бориб дуал тизим бўйича таълим олаётган талабалар улуши 50 фоизга етказилади. Германиянинг Эрфурт университети билан ҳамкорликда Халқаро дуал таълим марказини очиш, шунингдек, “Атамекен” Миллий тадбиркорлар палатаси кўмагида менторлик институтини ривожлантириш асосий ташаббуслар қаторига киради.