Қозоғистонда долларнинг бугунги курси қандай
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 446,00 тенге, сотиш — 453,00 тенге;
— евро: сотиб олиш — 516,00 тенге, сотиш — 526,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,05 тенге, сотиш — 5,25 тенге;
— юань: сотиб олиш — 68,5 тенге, сотиш — 72,00 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 447,5 тенге, сотиш — 450,8 тенге;
— евро: сотиб олиш — 516 тенге, сотиш — 521 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,07 тенге, сотиш — 5,2 тенге.
— юань: сотиб олиш — 67,5 тенге, сотиш — 70 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 14 сентябрда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берилган эди.