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    Қозоғистонда долларнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform \ ИИ

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 446,00 тенге, сотиш — 453,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 516,00 тенге, сотиш — 526,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,05 тенге, сотиш — 5,25 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 68,5 тенге, сотиш — 72,00 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 447,5 тенге, сотиш — 450,8 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 516 тенге, сотиш — 521 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,07 тенге, сотиш — 5,2 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 67,5 тенге, сотиш — 70 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 14 сентябрда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берилган эди.

    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Валюта Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф