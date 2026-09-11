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    Қозоғистонда долларнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    Доллар опустился до 450 теңге на бирже
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 446,91 тенге, сотиш — 453,94 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 518,92 тенге, сотиш — 528,91 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,21 тенге, сотиш — 5,42 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 68,35 тенге, сотиш — 72,33 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 448,95 тенге, сотиш — 451,67 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 521,84 тенге, сотиш — 527,39 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,15 тенге, сотиш — 5,27 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 68,03 тенге, сотиш — 70,37 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 10 сентябрда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

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    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф