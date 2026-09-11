Қозоғистонда долларнинг бугунги курси қандай
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 446,91 тенге, сотиш — 453,94 тенге;
— евро: сотиб олиш — 518,92 тенге, сотиш — 528,91 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,21 тенге, сотиш — 5,42 тенге;
— юань: сотиб олиш — 68,35 тенге, сотиш — 72,33 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 448,95 тенге, сотиш — 451,67 тенге;
— евро: сотиб олиш — 521,84 тенге, сотиш — 527,39 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,15 тенге, сотиш — 5,27 тенге.
— юань: сотиб олиш — 68,03 тенге, сотиш — 70,37 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 10 сентябрда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.