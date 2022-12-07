OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:04, 07 Декабр 2022 | GMT +6

    Қозоғистонда доллар курси кетма-кет учинчи кун ошмоқда

    None
    ALMATY. Кazinform – Долларнинг тенгега нисбатан курси ошди, дея хабар беради Кazinform мухбири.

    КАSЕ фонд бозоридаги кундузги савдолар якунларига кўра, доллар курси 1,54 тенгега ошди.

    1 АҚШ долларининг ўртача курси 473,54 тенгени ташкил этади.

    Миллий банкнинг 7 декабрдаги расмий курсига кўра, 1 доллар - 472,33 тенге.

    Кurs.kz хабарига кўра, Алматида долларнинг сотув курси - 474,5 тенге, сотиб олиш курси эса 478 тенгени ташкил қилмоқда.

    Астанада сотиш нархи - 472,5 тенге, сотиб олиш нархи - 475 тенге.

    Россия рубли 7,29 - 7,35 тенге орасида сотилмоқда.

    Айтиш керакки, биржада доллар курси кетма-кет учинчи кун кўтарилмоқда.

    Муаллиф: Алма Муқанова

    Теглар:
    Миллий банк Биржа Иқтисодиёт
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!