    Қозоғистонда доллар курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 536,48 тенге, сотиш — 538,45 тенге;

    евро: сотиб олиш — 627,83 тенге, сотиш — 632,10 тенге;

    рубль 6,43 - 6,55 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 533,18 тенгедан сотиб олинади, 538,15 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 624,01 тенге, сотиш — 633,97 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,50 тенге, сотиш — 6,66 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 534,98 тенгедан сотиб олинади, 538,02 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 624,75 тенге, сотиш — 629,81 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,49 тенге, сотиш — 6,56 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 535,13 тенге, 1 евро — 627,44тенге, 1 рубль — 6,52 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 8 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

