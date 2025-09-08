OZ
    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: Рixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 538,07 тенге, сотиш — 540,27 тенге;

    евро: сотиб олиш — 628,66 тенге, сотиш — 633,86 тенге;

    рубль 6,46 - 6,58 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 535,04 тенгедан сотиб олинади, 540,04 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 623,95 тенге, сотиш — 633,95 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,52 тенге, сотиш — 6,65 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 536,50 тенгедан сотиб олинади, 539,58 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 624,92 тенге, сотиш — 630,12 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,55 тенге, сотиш — 6,61 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 537,91 тенге, 1 евро — 628,87 тенге, 1 рубль — 6,6 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 5 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

