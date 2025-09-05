OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 539,79 тенге, сотиш — 541,66 тенге;

    евро: сотиб олиш — 626,96 тенге, сотиш — 631,06 тенге;

    рубль 6,55 - 6,67 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 537,97 тенгедан сотиб олинади, 543,00 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 624,98 тенге, сотиш — 634,92 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,59 тенге, сотиш — 6,69 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 539,22 тенгедан сотиб олинади, 542,22 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 625,91 тенге, сотиш — 630,43 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,60 тенге, сотиш — 6,66 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 540,05 тенге, 1 евро — 629,16 тенге, 1 рубль — 6,65 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 4 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

