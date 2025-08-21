Қозоғистонда доллар курси қандай
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталарнинг курслари тақдим этилди.
Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш - 539,07 тенге, сотиш - 540,96 тенге;
- евро: сотиб олиш - 626,35 тенге, сотиш - 630,16 тенге;
- рубль 6,63 ва 6,74 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 536,61 тенгега сотиб олинади, 543,57 тенгега сотилмоқда;
- евро: сотиб олиш - 623,64 тенге, сотиш - 634,61 тенге;
- рубль: сотиб олиш - 6,66 тенге, сотиш - 6,77 тенге.
Чимкентда:
— доллар 538,19 тенгедан сотиб олинади, 541,35 тенгедан сотилади;
— евро: сотиб олиш — 625,75 тенге, сотиш — 630,58 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,64 тенге, сотиш — 6,71 тенге.
Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 538,33 тенге, 1 евро – 626,99 тенге, 1 рубль – 6,71 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 20 август кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 0,21 тенгега пасайиб, 538,33 тенгени ташкил этган.