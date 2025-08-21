OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:36, 21 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар курси қандай

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталарнинг курслари тақдим этилди.

    а
    Фото: freepik

    Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш - 539,07 тенге, сотиш - 540,96 тенге;

    - евро: сотиб олиш - 626,35 тенге, сотиш - 630,16 тенге;

    - рубль 6,63 ва 6,74 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 536,61 тенгега сотиб олинади, 543,57 тенгега сотилмоқда;

    - евро: сотиб олиш - 623,64 тенге, сотиш - 634,61 тенге;

    - рубль: сотиб олиш - 6,66 тенге, сотиш - 6,77 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар 538,19 тенгедан сотиб олинади, 541,35 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 625,75 тенге, сотиш — 630,58 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,64 тенге, сотиш — 6,71 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 538,33 тенге, 1 евро – 626,99 тенге, 1 рубль – 6,71 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 20 август кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 0,21 тенгега пасайиб, 538,33 тенгени ташкил этган.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!