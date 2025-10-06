OZ
    Қозоғистонда доллар курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Kazinform.

    Фото: freepik.com

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    - доллар: сотиб олиш — 547,63 тенге, сотиш — 549,51 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 641,92 тенге, сотиш — 644,67 тенге;

    - рубль 6,53 - 6,65 тенге орасида сотилмоқда.

    -юань 75,89-78,69 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 545,69 тенгедан сотиб олинади, 551,60 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 637,73 тенге, сотиш — 645,62 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,59 тенге, сотиш — 6,75 тенге.

    -юань сотиб олиш — 76,19 тенге, сотиш — 80,08 тенге

    Эслатиб ўтамиз, 3 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

