    3 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Kazinform.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    - доллар: сотиб олиш — 547,27 тенге, сотиш — 549,16 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 642,07 тенге, сотиш — 644,31 тенге;

    - рубль 6,61 - 6,73 тенге орасида сотилмоқда.

    -юань 76,43-79,02 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 545,74 тенгедан сотиб олинади, 551,66 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 637,63 тенге, сотиш — 645,69 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,66 тенге, сотиш — 6,82 тенге.

    -юань сотиб олиш — 76,35 тенге, сотиш — 80,19 тенге

    Эслатиб ўтамиз, 2 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
