    10:10, 17 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталарнинг курслари тақдим этилди.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш - 539,79 тенге, сотиш - 541,80 тенге;

    - евро: сотиб олиш - 629,58 тенге, сотиш - 633,91 тенге;

    - рубль 6,66 ва 6,77 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 537,84 тенгега сотиб олинади, 544,72 тенгега сотилмоқда;

    - евро: сотиб олиш - 625,75 тенге, сотиш - 635,62 тенге;

    - рубль: сотиб олиш - 6,72 тенге, сотиш - 6,83 тенге.

    Еске сала кетейік, 16 август куни валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилаётгани ҳақида хабар берган эдик.

