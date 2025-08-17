10:10, 17 Август 2025 | GMT +5
Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилмоқда
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталарнинг курслари тақдим этилди.
Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш - 539,79 тенге, сотиш - 541,80 тенге;
- евро: сотиб олиш - 629,58 тенге, сотиш - 633,91 тенге;
- рубль 6,66 ва 6,77 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 537,84 тенгега сотиб олинади, 544,72 тенгега сотилмоқда;
- евро: сотиб олиш - 625,75 тенге, сотиш - 635,62 тенге;
- рубль: сотиб олиш - 6,72 тенге, сотиш - 6,83 тенге.
Еске сала кетейік, 16 август куни валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилаётгани ҳақида хабар берган эдик.