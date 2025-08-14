OZ
    Қозоғистонда хорижий валюталарнинг жорий курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    евро
    Фото: pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, бугун Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларидаги ўртача курс:

    — доллар: сотиб олиш — 536,77 тенге, сотиш — 541,48 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 628,37 тенге, сотиш — 634,00 тенге;

    — рубль 6,67 — 6,79 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлашшохобчаларида:

    — доллар 536,53 тенгедан сотиб олинади, 543,53 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 623,39 тенге, сотиш — 633,39 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,67 тенге, сотиш — 6,77 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар 537,61 тенгедан сотиб олинади, 540,61 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 626,74 тенге, сотиш — 632,78 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,68 тенге, сотиш — 6,75 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 537,96 тенге, 1 евро – 630,27 тенге, 1 рубль – 6,73 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 13 август кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 4,08 тенгега пасайиб, 537,96 тенгени ташкил этган.

