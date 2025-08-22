Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилмоқда
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталарнинг курслари тақдим этилди.
Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш - 538,70 тенге, сотиш - 540,82 тенге;
- евро: сотиб олиш - 625,32 тенге, сотиш - 629,52 тенге;
- рубль 6,64 ва 6,75 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 535,57 тенгега сотиб олинади, 542,42 тенгега сотилмоқда;
- евро: сотиб олиш - 622,49 тенге, сотиш - 632,37 тенге;
- рубль: сотиб олиш - 6,67 тенге, сотиш - 6,78 тенге.
Чимкентда:
— доллар 536,94 тенгедан сотиб олинади, 539,94 тенгедан сотилади;
— евро: сотиб олиш — 625,04 тенге, сотиш — 630,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,63 тенге, сотиш — 6,70 тенге.
Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 537,75 тенге, 1 евро – 626,43 тенге, 1 рубль – 6,71 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 21 август кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 0,61 тенгега пасайиб, 537,75 тенгени ташкил этган.