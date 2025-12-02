OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:38, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 507,11 тенге, сотиш — 514,17 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 593,81 тенге, сотиш — 599,02 тенге;

    — рубль 6,50-6,62 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 510,49 тенге, сотиш — 517,46 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 591,40 тенге, сотиш — 601,40 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,52 тенге, сотиш — 6,63 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 511,98 тенге, сотиш — 514,20 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 593,33 тенге, сотиш — 598,85 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,51 тенге, сотиш — 6,57 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 513,45 тенге, 1 евро — 596,99 тенге, 1 рубль — 6,59 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 1 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!