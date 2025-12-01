OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:37, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар 515-518 тенге орасида сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: Рixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 513,31 тенге, сотиш — 516,44 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 591,18 тенге, сотиш — 598,30 тенге;

    — рубль 6,50 - 6,62 тенге орасида сотилмоқда.

    —юань 73,00 - 75,58 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 511,53 тенге, сотиш — 518,46 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 591,51 тенге, сотиш — 601,39 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,50 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    —юань: сотиб олиш - 74,11 тенге, сотиш - 78,28 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 512,53 тенге, 1 евро — 592,43 тенге, 1 рубль — 6,53 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 28 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!