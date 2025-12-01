Қозоғистонда доллар 515-518 тенге орасида сотилмоқда
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:
— доллар: сотиб олиш — 513,31 тенге, сотиш — 516,44 тенге;
— евро: сотиб олиш — 591,18 тенге, сотиш — 598,30 тенге;
— рубль 6,50 - 6,62 тенге орасида сотилмоқда.
—юань 73,00 - 75,58 тенге орасида сотилмоқда.
Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 511,53 тенге, сотиш — 518,46 тенге;
— евро: сотиб олиш — 591,51 тенге, сотиш — 601,39 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,50 тенге, сотиш — 6,60 тенге.
—юань: сотиб олиш - 74,11 тенге, сотиш - 78,28 тенге.
Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 512,53 тенге, 1 евро — 592,43 тенге, 1 рубль — 6,53 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 28 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.