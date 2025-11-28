OZ
    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 516,10 тенге, сотиш — 518,41 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 596,39 тенге, сотиш — 601,5 тенге;

    — рубль 6,49-6,61 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 514,59 тенге, сотиш — 521,40 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 595,71 тенге, сотиш — 605,63 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,52 тенге, сотиш — 6,63 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 516,79 тенге, сотиш — 519,04 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 597,37 тенге, сотиш — 602,63 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,52 тенге, сотиш — 6,58 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 516,86 тенге, 1 евро — 598,68 тенге, 1 рубль — 6,58 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 27 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

