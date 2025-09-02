OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:55, 02 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталарнинг курслари тақдим этилди.

    валюта
    Фото: Freepik

    Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш - 538,29 тенге, сотиш - 540,28 тенге;

    - евро: сотиб олиш - 625,90 тенге, сотиш - 630,05 тенге;

    - рубль 6,56 ва 6,68 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 535,03 тенгега сотиб олинади, 540,03 тенгега сотилмоқда;

    - евро: сотиб олиш - 622,00 тенге, сотиш - 632,00 тенге;

    - рубль: сотиб олиш - 6,60 тенге, сотиш - 6,70 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар 536,97 тенгедан сотиб олинади, 539,95 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 624,42 тенге, сотиш — 629,05 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,62 тенге, сотиш — 6,67 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 538,54 тенге, 1 евро – 628,31 тенге, 1 рубль – 6,7 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 29 август кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 0,77 тенгега ошиб, 538,54 тенгени ташкил этган.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!