Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталарнинг курслари тақдим этилди.
Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш - 538,29 тенге, сотиш - 540,28 тенге;
- евро: сотиб олиш - 625,90 тенге, сотиш - 630,05 тенге;
- рубль 6,56 ва 6,68 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 535,03 тенгега сотиб олинади, 540,03 тенгега сотилмоқда;
- евро: сотиб олиш - 622,00 тенге, сотиш - 632,00 тенге;
- рубль: сотиб олиш - 6,60 тенге, сотиш - 6,70 тенге.
Чимкентда:
— доллар 536,97 тенгедан сотиб олинади, 539,95 тенгедан сотилади;
— евро: сотиб олиш — 624,42 тенге, сотиш — 629,05 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,62 тенге, сотиш — 6,67 тенге.
Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 538,54 тенге, 1 евро – 628,31 тенге, 1 рубль – 6,7 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 29 август кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 0,77 тенгега ошиб, 538,54 тенгени ташкил этган.