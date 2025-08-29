OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, дея хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    валюта
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Kurs.kz хабарига кўра, айни дамда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача валюта курси:

    • доллар: сотиб олиш — 537,31 тенге, сотиш — 539,14 тенге;
    • евро: 625,08 тенге, сотиш — 629,20 тенге;
    • рубль 6,57 - 6,69 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар 535,03 тенгедан сотиб олинади, 540,03 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 620,00 тенге, сотиш — 629,97 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,65 тенге, сотиш — 6,75 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар 537,54 тенгедан сотиб олинади, 539,35 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 622,96 тенге, сотиш — 628,39 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,60 тенге, сотиш — 6,66 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 537,76 тенге, 1 евро — 627,62 тенге, 1 рубль — 6,7 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 28 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

