    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    • доллар: собиб олиш — 537,64 тенге, сотиш — 539,61 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 623,10 тенге, сотиш — 627,35 тенге;
    • рубль 6,57 - 6,68 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар 536,97 тенгедан сотиб олинади, 539,69 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 622,39 тенге, сотиш — 627,47 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,61 тенге, сотиш — 6,68 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар 537,61 тенгедан сотиб олинади, 540,61 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 621,93 тенге, сотиш — 627,59 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,59 тенге, сотиш — 6,66 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 537,63 тенге, 1 евро — 622,54 тенге, 1 рубль — 6,69 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 27 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

