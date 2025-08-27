OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублнинг олди-сотдиси бўйича ўртача ҳисобланган алмашув курсларини тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    валюта
    Фото: Freepik

    Kurs.kz хабарига кўра, айни дамда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача валюта курси:

    • доллар: сотиб олиш — 534,79 тенге, сотиш — 536,80 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 620,99 тенге, сотиш — 625,55 тенге;
    • рубль 6,56 - 6,66 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар 534,00 тенгедан сотиб олинади, 539,00 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 620,17 тенге, сотиш — 628,64 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,57 тенге, сотиш — 6,66 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар 535,09 тенгедан сотиб олинади, 538,09 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 620,77 тенге, сотиш — 626,83 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,58 тенге, сотиш — 6,65 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 533,87 тенге, 1 евро — 621,64 тенге, 1 рубль — 6,64 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 26 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилаётгани ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

