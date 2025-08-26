10:05, 26 Август 2025 | GMT +5
26 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, бугунги кунда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларидаги ўртача курс:
- доллар: сотиб олиш — 535,43 тенге, сотиш — 537,63 тенге;
- евро: сотиб олиш — 625,10 тенге, сотиш — 629,15 тенге;
- рубль 6,55 - 6,67 тенге орасида сотилмоқда.
Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 532,37 тенгедан сотиб олинади, 539,37 тенгедан сотилади;
- евро: сотиб олиш — 620,28 тенге, сотиш — 630,28 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,56 тенге, сотиш — 6,67 тенге.
Чимкентда:
- доллар 534,46 тенгедан сотиб олинади, 537,46 тенгедан сотилади;
- евро: сотиб олиш — 623,61 тенге, сотиш — 628,52 тенге;
- рубль: сотиш олиш — 6,55 тенге, сотиш — 6,63 тенге.
Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 535,99 тенге, 1 евро — 626,36 тенге, 1 рубль — 6,64 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 25 август куни Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг курси ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: еламан Турисбеков