    26 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: pixabay.com

    Kurs.kz маълумотларига кўра, бугунги кунда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларидаги ўртача курс:

    • доллар: сотиб олиш — 535,43 тенге, сотиш — 537,63 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 625,10 тенге, сотиш — 629,15 тенге;
    • рубль 6,55 - 6,67 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар 532,37 тенгедан сотиб олинади, 539,37 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 620,28 тенге, сотиш — 630,28 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,56 тенге, сотиш — 6,67 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар 534,46 тенгедан сотиб олинади, 537,46 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 623,61 тенге, сотиш — 628,52 тенге;
    • рубль: сотиш олиш — 6,55 тенге, сотиш — 6,63 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 535,99 тенге, 1 евро — 626,36 тенге, 1 рубль — 6,64 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 25 август куни Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг курси ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: еламан Турисбеков

