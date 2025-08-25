Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталарнинг курслари тақдим этилди.
Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш - 537,54 тенге, сотиш - 539,52 тенге;
- евро: сотиб олиш - 625,16 тенге, сотиш - 629,45 тенге;
- рубль 6,58 ва 6,69 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 534,47 тенгега сотиб олинади, 541,45 тенгега сотилмоқда;
- евро: сотиб олиш - 621,38 тенге, сотиш - 631,38 тенге;
- рубль: сотиб олиш - 6,60 тенге, сотиш - 6,70 тенге.
Чимкентда:
— доллар 536,33 тенгедан сотиб олинади, 539,33 тенгедан сотилади;
— евро: сотиб олиш — 623,75 тенге, сотиш — 630,08 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,60 тенге, сотиш — 6,66 тенге.
Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 537,34 тенге, 1 евро – 623,05 тенге, 1 рубль – 6,65 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 22 август кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 0,39 тенгега пасайиб, 537,34 тенгени ташкил этган.