OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:47, 25 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталарнинг курслари тақдим этилди.

    доллар
    Фото: Рixabay

    Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш - 537,54 тенге, сотиш - 539,52 тенге;

    - евро: сотиб олиш - 625,16 тенге, сотиш - 629,45 тенге;

    - рубль 6,58 ва 6,69 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 534,47 тенгега сотиб олинади, 541,45 тенгега сотилмоқда;

    - евро: сотиб олиш - 621,38 тенге, сотиш - 631,38 тенге;

    - рубль: сотиб олиш - 6,60 тенге, сотиш - 6,70 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар 536,33 тенгедан сотиб олинади, 539,33 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 623,75 тенге, сотиш — 630,08 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,60 тенге, сотиш — 6,66 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 537,34 тенге, 1 евро – 623,05 тенге, 1 рубль – 6,65 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 22 август кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 0,39 тенгега пасайиб, 537,34 тенгени ташкил этган.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!