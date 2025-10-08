OZ
    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Kazinform.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    - доллар: сотиб олиш — 542,52 тенге, сотиш — 545,03 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 631,24 тенге, сотиш — 636,45 тенге;

    - рубль 6,51 - 6,63 тенге орасида сотилмоқда.

    -юань 75,76-78,46 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 539,75 тенгедан сотиб олинади, 545,75 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 631,57 тенге, сотиш — 639,61 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,53 тенге, сотиш — 6,68 тенге.

    -юань сотиб олиш — 76,08 тенге, сотиш — 79,96 тенге

    Эслатиб ўтамиз, 7 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Доллар Биржа Валюта Рубл
