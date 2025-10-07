OZ
Тренд:
    09:37, 07 Октябрь 2025 | GMT +5

    Бугун хорижий валюталар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Kazinform.

    обмен валют, ақша айырбастау
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    - доллар: сотиб олиш — 544,46 тенге, сотиш — 546,62 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 635,40 тенге, сотиш — 640,81 тенге;

    - рубль 6,48 - 6,61 тенге орасида сотилмоқда.

    -юань 75,84-78,48 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 542,61 тенгедан сотиб олинади, 548,58 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 634,63 тенге, сотиш — 642,60 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,45 тенге, сотиш — 6,61 тенге.

    -юань сотиб олиш — 76,22 тенге, сотиш — 79,99 тенге

    Эслатиб ўтамиз, 6 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

