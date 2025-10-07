Бугун хорижий валюталар қанча тенгедан сотилмоқда
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:
- доллар: сотиб олиш — 544,46 тенге, сотиш — 546,62 тенге;
- евро: сотиб олиш — 635,40 тенге, сотиш — 640,81 тенге;
- рубль 6,48 - 6,61 тенге орасида сотилмоқда.
-юань 75,84-78,48 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 542,61 тенгедан сотиб олинади, 548,58 тенгедан сотилади;
- евро: сотиб олиш — 634,63 тенге, сотиш — 642,60 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,45 тенге, сотиш — 6,61 тенге.
-юань сотиб олиш — 76,22 тенге, сотиш — 79,99 тенге
