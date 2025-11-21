OZ
    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 518,87 тенге, сотиш — 520,98 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 597,30 тенге, сотиш — 602,81 тенге;

    — рубль 6,36-6,47 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 516,67 тенге, сотиш — 523,62 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 595,58 тенге, сотиш — 603,59 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,39 тенге, сотиш — 6,54 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 518,48 тенге, сотиш — 520,64 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 596,52 тенге, сотиш — 603,63 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,36 тенге, сотиш — 6,43 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 518,19 тенге, 1 евро — 597,32 тенге, 1 рубль — 6,43 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 20 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

