    09:38, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 519,12 тенге, сотиш — 521,30 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 600,18 тенге, сотиш — 604,57 тенге;

    — рубль 6,34-6,45 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 517,30 тенге, сотиш — 524,27 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 599,30 тенге, сотиш — 609,30 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,32 тенге, сотиш — 6,47 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 518,66 тенге, сотиш — 520,95 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 599,36 тенге, сотиш — 605,18 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,43 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 519,41 тенге, 1 евро — 600,85 тенге, 1 рубль — 6,41 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 19 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

