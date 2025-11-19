OZ
    19 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 521,72 тенге, сотиш — 523,88 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 603,82 тенге, сотиш — 608,19 тенге;

    — рубль 6,37-6,49 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 519,52 тенге, сотиш — 526,42 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 601,62 тенге, сотиш — 611,41 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,50 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 521,29 тенге, сотиш — 523,36 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 603,13 тенге, сотиш — 608,22 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,44 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 521,01 тенге, 1 евро — 603,43 тенге, 1 рубль — 6,42 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 18 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

