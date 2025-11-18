OZ
    09:38, 18 Ноябрь 2025

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 523,60 тенге, сотиш — 525,50 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 606,38 тенге, сотиш — 610,25 тенге;

    — рубль 6,39-6,50 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 521,44 тенге, сотиш — 528,42 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 603,56 тенге, сотиш — 613,55 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,52 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 523,85 тенге, сотиш — 525,89 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 605,40 тенге, сотиш — 609,87 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,38 тенге, сотиш — 6,45 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 524,14 тенге, 1 евро — 607,79 тенге, 1 рубль — 6,46 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 17 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

