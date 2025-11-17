OZ
    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар, тенге
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 524,78 тенге, сотиш — 526,76 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 606,25 тенге, сотиш — 610,43 тенге;

    — рубль 6,37-6,49 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 522,35 тенге, сотиш — 529,30 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 605,49 тенге, сотиш — 615,49 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,55 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 524,57 тенге, сотиш — 526,68 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 605,77 тенге, сотиш — 609,96 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,46 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 522,19 тенге, 1 евро — 606,42 тенге, 1 рубль — 6,47 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 14 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

