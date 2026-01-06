OZ
    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Доллар немного подорожал на торгах
    Фото: Pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 513,43 тенге, сотиш — 516,65 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 596,49 тенге, сотиш — 603,34 тенге;

    — рубль 6,16-6,37 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 509,09 тенге, сотиш — 516,04 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 595,04 тенге, сотиш — 605,01 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,00 тенге, сотиш — 6,45 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 513,00 тенге, сотиш — 515,96 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 593,70 тенге, сотиш — 609,91 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,24 тенге, сотиш — 6,34 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 511,26 тенге, 1 евро — 597,721 тенге, 1 рубль — 6,32 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 5 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

