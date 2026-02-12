OZ
    09:37, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида чет эл валюталари курси тақдим этилди.

    курс валют. валюта, доллар, тенге
    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш пунктларида:

    — доллар: сотиб олиш — 492,25 тенге, сотиш — 495,03 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 584,76 тенге, сотиш — 589,65 тенге;

    — рубль 6,34 — 6,46 тенге оралиғида савдоланмоқда;

    — юань: сотиб олиш — 71,36 тенге, сотиш — 74,26 тенге.

    Астанадаги валюта айирбошлаш пунктларида:

    — доллар: сотиб олиш — 489,02 тенге, сотиш — 496,02 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 582,00 тенге, сотиш — 592,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,25 тенге, сотиш — 6,55 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 72,02 тенге, сотиш — 76,48 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 11 февраль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

