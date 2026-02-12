Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида чет эл валюталари курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш пунктларида:
— доллар: сотиб олиш — 492,25 тенге, сотиш — 495,03 тенге;
— евро: сотиб олиш — 584,76 тенге, сотиш — 589,65 тенге;
— рубль 6,34 — 6,46 тенге оралиғида савдоланмоқда;
— юань: сотиб олиш — 71,36 тенге, сотиш — 74,26 тенге.
Астанадаги валюта айирбошлаш пунктларида:
— доллар: сотиб олиш — 489,02 тенге, сотиш — 496,02 тенге;
— евро: сотиб олиш — 582,00 тенге, сотиш — 592,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,25 тенге, сотиш — 6,55 тенге;
— юань: сотиб олиш — 72,02 тенге, сотиш — 76,48 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 11 февраль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.