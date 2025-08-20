OZ
Тренд:
    09:36, 20 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталарнинг курслари тақдим этилди.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш - 538,98 тенге, сотиш - 540,89 тенге;

    - евро: сотиб олиш - 628,69 тенге, сотиш - 632,84 тенге;

    - рубль 6,63 ва 6,74 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 536,55 тенгега сотиб олинади, 543,49 тенгега сотилмоқда;

    - евро: сотиб олиш - 624,42 тенге, сотиш - 634,40 тенге;

    - рубль: сотиб олиш - 6,63 тенге, сотиш - 6,73 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар 537,67 тенгедан сотиб олинади, 540,71 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 626,63 тенге, сотиш — 631,92 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,63 тенге, сотиш — 6,70 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 538,57 тенге, 1 евро – 629,48 тенге, 1 рубль – 6,71 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 19 август кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 1,27 тенгега пасайиб, 538,57 тенгени ташкил этган.

