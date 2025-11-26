OZ
    09:36, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар 520-522 тенге орасида сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 518,75 тенге, сотиш — 520,61 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 597,77 тенге, сотиш — 602,29 тенге;

    — рубль 6,48 - 6,59 тенге орасида сотилмоқда.

    —юань 73,66 - 76,12 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 517,53 тенге, сотиш — 522,46 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 596,50 тенге, сотиш — 603,54 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,50 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    —юань: сотиб олиш - 74,55 тенге, сотиш - 76,12 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 518,4 тенге, 1 евро — 598,13 тенге, 1 рубль — 6,55 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 25 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

